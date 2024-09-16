Marmaris'te devam eden A Milli Ampute Milli Takımı'nın gelişim kampında Olimpik bir sürpriz yaşandı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda yüzme kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında bronz madalya kazanan milli sporcu Sevilay Öztürk, kampı ziyaret ederek, coşkuya ortak oldu.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Marmaris Pineta Club Hotel’de devam eden kampta Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, milli takım ekibi ve sporcuların onuruna bir yemek verdi.

Yemekte Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Berker Dongul, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Çoşkunlar ve AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete de konuk oldu. Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takım Başantrenörü İsmail Temiz verdiği bilgide; “A Milli Ampute Milli Takımımızın yaşları 16 - 24 arasında değişen oyuncuları ve aday futbolcuların katıldığı iki etaplı gelişim kampımızda, toplamda 64 sporcu yer alıyor. Kampımız 25 Eylül’de sona erecek.“ dedi.

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ŞAMPİYONLARA OLİMPİK SÜRPRİZ Yemeğin sürpriz konuğu ise 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda yüzme kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında bronz madalya kazanan milli sporcu Sevilay Öztürk oldu.

Aynı zamanda yemeğin sunuculuğunu yapan ve 2014 Yılından itibaren Sevilay Öztürk’ü bu günlere hazırlayan, dönemin Bedensel Engelli Milli Takım Antrenörü Berna Bal, yemeğin sonlarına doğru Sevilay Öztürk’ün geldiğini anons ederek, sporculara büyük sevinç yaşattı.