Türkiye’nin sinema şenliği Altın Portakal, 2025’teki buluşmanın tarihlerini açıkladı. 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.ANTALYA (İGFA) - Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, göz kamaştırıcı 61’inci yıl programının hemen ardından gelecek yıl için çalışmalara başladı.

Türk ve dünya sinemasının seçkin örneklerini seyirciyle buluşturarak sinema kültürüne hizmet ederken sağladığı fonlarla film üretimini destekleyen ve sektör buluşmalarıyla güncel sorunlara kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen festival, önümüzdeki yıl başarılarını daha da ileriye taşımak için çalışıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu doğrultuda gelecek yılki buluşma tarihini, 24 Ekim - 2 Kasım 2025 olarak açıkladı. Antalyalılar ve festival seyircileri bu bir hafta boyunca beyazperdenin büyüsüne eşlik ederken hayranı oldukları sinemacılarla söyleşme imkanı bulacak, Antalya Film Forum kapsamında film profesyonelleri fikir alışverişinde bulunarak projelerini geliştirirken dünyanın dört bir yanından festivale gelen sinemacılar da Türk sinemasını yakından tanıyabilecek.