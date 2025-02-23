Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların çevre, kentsel dönüşüm ve tapu işlemleriyle ilgili isteklerine cevap veren "Alo 181" Çağrı Merkezi, geçen yıl 796 bin 853 kez arandı. Gelen ihbarlarla yapılan denetimler sonucunda yaklaşık 191 milyon lira ceza kesildi.ANKARA (İGFA) - Alo 181'e iletilen şikayetler sonucu yapılan denetimlerde çevreye zarar verdiği tespit edilen işletmelere 190 milyon 468 bin 759 lira ceza kesildi.

"Martıların geçişine engel olmak için nasıl tedbir alabiliriz?", "Siz, çevrecisiniz neler tavsiye edersiniz?", "Kozmetik ürünler havaya ve çevreye zarar veriyor mu?" gibi çağrılar ise gülümsetti.

Çevre sorunları, kentsel dönüşüm ve tapu kadastro uygulamalarına yönelik 2013'ten bu yana çözüm odaklı hizmet sunan Bakanlığın çağrı merkezi "Alo 181" hattıyla binlerce vatandaşın talep, beklenti ve şikayetleri çözüme kavuşturuldu.

Bakanlık ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören Alo 181, geçen yıl 796 bin 853 çağrıya yanıt verdi.

En fazla aramanın İstanbul, Ankara, Antalya, Hatay, İzmir, Adana, Kahramanmaraş, Konya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan alındığı çağrı merkezinde, vatandaşın İmar Barışı uygulaması, Tapu ve Kadastro randevusu, kentsel dönüşüm, çevre şikayetlerine ilişkin sorularına cevap verildi.

Gelen çağrıların yüzde 46,42'sini tapu ve kadastro, yüzde 36,34'ü çevre, yüzde 17,24'ünü ise şehircilik konuları oluşturdu. Tapu ve kadastro alanında en fazla "tapu randevusu" konusunda çağrı gelirken, kentsel dönüşüm alanında ise finansman ve kredi konularında arama yapıldı. Bu aramaları riskli yapı ve imar barışı konuları takip etti.

Aylık bazda bakıldığında en fazla çağrı temmuz ayında yapıldı. Vatandaşlar, temmuz ayında, deniz ve kıyı alanlarında kaçak yapılaşmalara yönelik ihbarlarda bulundu.

Çevre yönetimi konusunda ağırlıklı olarak çevre yardımları, gürültü, atık yönetimi, hava kirliliği ve emisyon yönetimi, sıfır atık gibi konular yer aldı. Bu konularda bilgi, şikayet ve ihbarlar kayıt altına alındı.