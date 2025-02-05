Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. İki lider Türkiye ve Almanya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

İkili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier, ortak basın toplantısı düzenledi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Ortak Basın Toplantısı https://t.co/vqwOOxK5pI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2025

Geçen yıl Nisan ayında gerçekleştirilen ziyaret sonrasında Steinmeier'i yeniden ağırlamanın memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde gerçeekleşen üst düzey ziyaretler ve görüşmelerimiz iki ülke arasındaki diyaloğun en açık tezahürüdür. İkili iş birliğimizi derinleştirmenin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Yatırımları karşılıklı olarak teşvik etmeye devam ediyoruz. Avrupa genelinde ırkçılık eylem ve söylemlerin arttığını müşahade ediyoruz. Alman dostlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.