Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 Şubat 2025 tarihinde arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandığı ve çıkan çatışmada Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in ağır yaralandığı belirtilirken, kahraman komutanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık yayımladığı taziye mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.