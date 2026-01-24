Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında kriz yaşanıyor. Ali Koç, Okan Buruk'a, 'Sıra sana da gelecek' dediği iddia edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Spor yorumcusu İbrahim Seten, Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında yaşanan kriz ile ilgili bir iddiada bulundu.

İddiaya göre, Erden Timur'un gözaltına alındığı gece Bebek Otel'de karşılaşan Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında sözlü diyalog gerçekleşti. Ali Koç, ''Sıra sana da gelecek' derken, Okan Buruk, 'Niye böyle konuşuyorsun, ben sana ne yaptım?' diye karşılık verdi.