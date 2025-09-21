Yıllardır Fenerbahçeye başkanlık yapan Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Ali Koç, Fenerbahçe Başkanlık yarışını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Kongrede mevcut Başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı. Sadettin Saran, 257 oy farkla Fenerbahçe Kulübü'nün 38. Başkanı seçildi.

Sadettin Saran, seçimin ardından yaptığı açıklamada "Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Ali Koç'un Fenerbahçe'deki tecrübesi bizim için çok önemli. İstiyorum ki koşulsuz birliktelik olsun. İnşallah Ali Bey ile olan dostluğumuz daha da güçlenir ve İnşallah kupayı üç başkan birlikte kaldırırız. Bu benim en büyük hayalim" dedi.

Başkanlık seçimi için oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleşti. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açıldı ve oylar genel kurul divan başkanının öncülüğünde sayıldı.

SARAN 257 OY FARKLA KAZANDI

Kongrede başkan adaylarından Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanıldı. Yapılan sayımın ardından Sadettin Saran, resmi olmayan sonuçlara göre Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi. Sadettin Saran oyların 12 bin 325'ini alırken, Ali Koç 12 bin 68 oyda kaldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, oy sayımının tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada "Eğer itiraz olursa yarın saat 17.00’den sonra sandık başkanları ile tekrardan sayım yapılacak" dedi.

Nefes kesen seçim yarışı sonrası Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilen Saadettin Saran'ın listesinde şu isimler yer aldı:

"Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz."

Ali Koç ise seçim sonrası yaptığı değerlendirmede, “Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe'nin kazandığı bir seçim olsun istedik. Sadettin Saran ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla birlikte Ali Koç’un 6 yıllık başkanlık dönemi resmen sona erdi ve Fenerbahçe’de yeni bir dönem başladı.