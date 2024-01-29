DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, bugün açıklanan gelir dağılımı istatistiklerine değindi. Paylaşımında orta direğin tamamen çöktüğünden bahseden Babacan, şunları söyledi:

“Türkiye’de gelir dağılımı hızla bozulmaya devam ediyor”

“Bugün öğrenciler Türkiye’de, bir simit parasına muhtaç oldu. Okula giden her beş öğrenciden birisi, haftada en az bir gün öğle yemeği yiyemiyor, derslere aç girmek zorunda kalıyor. Bugün rakamlar açıklandı. Türkiye’de gelir dağılımı hızla bozulmaya devam ediyor. Şu anda en zengin, 85 milyonun içerisindeki en zengin 17 milyon insan, toplam gelir pastasının %50’sini alıyor. En fakir 17 milyona da gelir pastasının sadece %6’sı kalıyor.”

“Partili-taraflı Cumhurbaşkanı göreve başladığından bu yana, en zengin 17 milyonun geliri hızla artıyor”

“2018’den bu yana, partili-taraflı Cumhurbaşkanı göreve başladığından bu yana, o en zengin 17 milyonun geliri hızla artıyor. Oysa geri kalan kesimler yoksulluğa, refah kaybına mahkûm oluyor. Rahmetli Özal’ın çok önemsediği, ‘Orta direk’ dediği, ‘Toplumu taşıyan, çadırın ortasıdır, orta direğidir’ dediği orta direk de Türkiye’de artık tamamen çökmüş durumda. Ülkeyi getirdikleri nokta bu.”

Ali Babacan, videoyu paylaştığı tweet metnindeyseErdoğan’a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Tek yetkili olduğu günden beri ülkenin en zengin %20’si hızla zenginleşiyor, kalanlar ise hızla yoksullaşıyor. Vaktiyle ülkemize zenginliği yaşatmış, mutlak yoksulluğu sona erdirmiş ekibin başındaki kişi olarak soruyorum: Neden @RTErdogan? Bu millete neden bunu yaptınız?”

https://x.com/alibabacan/ status/1751975572882800831?s= 20