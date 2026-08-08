İSTANBUL (İGFA) - Napoli formasını giyen Romelu Lukaku, adım adım Süper Lig'e geliyor. Menajerlerin Fenerbahçe ve Beşiktaş'a önerdiği Lukaku'nun Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu iddia edildi.

Lukaku'nun 'Süper Lig'de oynamak istiyorum' diyerek menajerlerine talimat verdiği öğrenilirken, 2026 yılındaki performansının iç açıcı olmadığı da görüldü.

2025-2026 sezonunda aylarca uyruk ve kalça sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Lukaku, son maçlarında da kadro dışı kalmıştı.

Kariyerinde Anderlecht, Chelsea, West Bromwich, Everton, Manchester United, Inter Milan, Chelsea, Roma ve Napoli'de forma giyen Lukaku, kariyerinde gol krallığı bulunuyor.