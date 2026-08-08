Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, bankaların kredi kartı kullanıcılarından aldığı yüksek kart aidatlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme taşıdı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na çağrıda bulunan Kanko, bankaların uyguladığı fahiş aidatlara karşı denetim mekanizmalarının neden devreye girmediğini sordu.

"150 Milyon Karttan Büyük Bir Aidat Düzeni Oluşturuldu"

Türkiye'de toplam kredi kartı sayısının 150 milyon 375 bine ulaştığını hatırlatan Kanko, milyonlarca kart kullanıcısının bankaların yüksek aidat uygulamaları nedeniyle mağdur edildiğini belirterek, "Vatandaşın cebine bir darbe de bankalardan geliyor." dedi.

"Aidatlar Yüzde 70 Arttı, Bazı Kartlarda 5 Bin Lirayı Aştı"

TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında bankaların son dönemde kredi kartı aidatlarına yaptığı yüksek zamları eleştiren Kanko, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşın cebine bir darbe de bankalardan geliyor. Kredi kartı aidatlarına yapılan zamlar bazı bankalarda yüzde 70'e kadar ulaştı. Yıllık kart aidatları 3-5 bin lirayı aşarken, ekonomik krizle boğuşan milyonlarca vatandaş bir de bankaların fahiş aidatlarıyla karşı karşıya bırakılıyor."

"Aidat İadesi İçin 108 Bin Liralık Harcama Şartı Kabul Edilemez"

Bankaların uygulamalarına yönelik tüketicilerden gelen şikâyetlere de dikkat çeken Kanko, aidat iadesi talep eden bazı vatandaşlara 108 bin liraya varan harcama taahhütlerinin dayatıldığını, ayrıca uzun süredir kullanılmayan kredi kartlarına dahi aidat yansıtıldığı yönünde ciddi iddiaların bulunduğunu ifade etti.

Bakanlara ve BDDK'ya Açık Çağrı: "Neden Denetlemiyorsunuz?"

İktidara seslenen Kanko, vatandaşın haklarının korunması konusunda ilgili kurumların sorumluluk alması gerektiğini belirterek şu soruları yöneltti:

"Vatandaşın hakkını kim koruyacak? Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve BDDK uyuyor mu? Sayın Mehmet Şimşek'e sormak istiyorum; bankaların bu fahiş uygulamaları neden denetlenmiyor?"

"Vatandaşlarımız Aidatsız Kart Hakkını Bilmeli"

Kanko, konuşmasının sonunda tüketicilerin yasal haklarına dikkat çekerek bankaların talep eden müşterilerine aidatsız kredi kartı sunmak zorunda olduğunu hatırlattı.

"Vatandaşlarımız sahipsiz değildir. Bankalar, talep eden müşterilerine aidatsız kredi kartı sunmak zorundadır. Devletin görevi de vatandaşın hakkını korumaktır."