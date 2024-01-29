Tüm seçim bölgelerinde seçime gireceğini açıklayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor.

Oy pusulasında 15. Sırada yer alan BTP’de belirlenen adaylar da ilan edilmeye devam ediliyor.

Daha önce İzmir, Konya, Bursa ve Kocaeli Büyükşehir adayları açıklanmıştı.

BTP, İzmir’den Yüksel Odabaşı’nı, Konya’dan Hasan Öztürk’ü, Bursa’dan Hasan Aydın’ı, Kocaeli’den de Muharrem Can’ı aday göstermişti.

Son olarak Kayseri, Trabzon, Mardin, Mersin, Muğla ve Van Büyükşehir adayları da kamuoyuna duyuruldu.

Kayseri’de iş adamı, şair ve yazar Battal Çetine’yi aday gösteren BTP, Trabzon’da ise ilahiyatçı Ömer Turan’ı aday yaptı.

BTP’nin Mardin adayı iş adamı Arzen Aras Güler, Mersin adayı da bir başka iş adamı Garip Can Coşkun oldu.

Bağımsız Türkiye Partisi Muğla ve Van’da ise 2 kadın aday gösterdi.

BTP’nin, Muğla Büyükşehir adaylığına gazeteci-yazar Öznur Atayeter seçilirken, Van Büyükşehir adayı da gazeteci, yazar, diksiyon eğitmeni ve çevirmenlik yapan Zeynep Selim Keleş oldu.

Yerel seçimler için ‘Biz Başkayız, Seninle Bir Başkayız’ sloganını kullanan BTP’de büyükşehirlerin yanı sıra birçok il ve ilçe adayları da açıklanmış durumda.

BTP’nin, İstanbul ve Ankara Büyükşehir adaylarını ise önümüzdeki günlerde açıklayacağı duyuruldu.