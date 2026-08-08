NİHAT AYDIN- AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya ile Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Hakan Varol'un katılımıyla kent genelindeki köy ziyaretlerini sürdürdü. Program kapsamında Özveren, Akçay, Mollaali, Yukarı Pamuktaş, Aşağı Pamuktaş, Dumanlı ve Sabuncu köylerini ziyaret eden Vali Bozkurt, muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların istek, talep ve beklentilerini doğrudan dinledi.

Ziyaretlerde köylerde devam eden kamu hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında ilgili birimlerden bilgi alan Vali Bozkurt, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen ihtiyaçların yerinde tespit edilmesine önem verdiklerini ifade etti. Köylerde planlanan yeni çalışmalar ve mevcut hizmetlerin durumu da değerlendirilirken, farklı kurumların sorumluluk alanına giren konular tek tek ele alındı.

KURUMLARA GEREKLİ TALİMATLAR VERİLDİ

Vali Bozkurt, vatandaşlardan iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum yöneticilerine gerekli talimatları vererek kamu hizmetlerinin köylere daha etkin ve hızlı şekilde ulaştırılmasını istedi. Özellikle altyapı, sosyal destek, tarımsal hizmetler ve yerel ihtiyaçların çözümüne yönelik çalışmaların koordineli biçimde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Köy sakinleriyle birebir görüşen Vali Bozkurt, mevcut çalışmaların yanı sıra yapılması planlanan hizmetler konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerin, vatandaşların taleplerinin doğrudan alınması ve kurumlarla köyler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi açısından sürdürüleceği belirtildi.