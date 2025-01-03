Yaratıcı yapımcılığını üstlendiği yeni dizisinin heyecanını yaşayan Ali Atay çocukluk yıllarında kariyer planlarının farklı yönde olduğunu anlattı. Yetenekli oyuncu “Çocukken pilot olmak istiyordum, ekstra hayallerim yoktu. Çok yetenekli bir çocuk da değildim, hayal kurmazdım” diyor.

Geçirdiği zor zamanları da anlatan Ali Atay, “Babamı kaybettiğimi duygusal olarak, öldüğü zaman algılayamadım, babamı toprağa koyamadım aslında” derken konu aileden açılınca eşi Hazal Kaya hakkında da samimi açıklamalarda bulundu: “Aşkın yoğun halini yaşıyorum. Gerçekten güçlü bir aşk hissediyorum.”

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümleriyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

Link: https://www.youtube.com/ watch?v=FJpO4n7xCt8