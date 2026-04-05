Türkiye’de dijitalleşmeyle birlikte müzik üretim ve dağıtım süreçleri önemli bir dönüşüm geçirirken, bağımsız müzisyenler de bu yeni dönemde üretimlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan müzisyen, besteci ve aranjör Kemal Ceyhan da çalışmalarını dijital platformlar üzerinden dinleyiciyle buluşturuyor.

Müzik yolculuğuna küçük yaşlarda başlayan Ceyhan, üretim sürecinin süreklilik ve disiplin gerektirdiğini belirtti. Bağımsız müzik üretiminin giderek daha fazla görünür hâle geldiğini ifade eden sanatçı, dijital platformların sunduğu imkânların dinleyiciye doğrudan ulaşımı kolaylaştırdığını söyledi.

Dijitalleşmenin aynı zamanda rekabeti de artırdığına dikkat çeken Ceyhan, bağımsız üretim modelinin müzik sektöründe farklı bir alan açtığını vurguladı. Üretim ve dağıtım süreçlerinin değiştiğini belirten sanatçı, çalışmalarını sürdürdüğünü ve yeni projeler üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

Öte yandan Ceyhan, sosyal sorumluluk çalışmalarına da değinerek özellikle deprem sonrası süreçte çocuklara yönelik destek faaliyetlerinde yer aldığını belirtti.