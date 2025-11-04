Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Başkanı Prof. Dr. Banu Atalar, American College of Radiology (ACR) tarafından verilen 'Honorary Fellow' ödülüne layık görüldü.

İSTANBUL (İGFA) - Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Banu Atalar'ın American College of Radiology (ACR) tarafından verilen 'Honorary Fellow of the American College of Radiology' (ACR Onursal Üyeliği) ödülüne layık görülmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ödülün önemi ve Prof. Dr. Atalar'ın başarısı şu şekilde vurgulandı:

'Dernek Başkanımız Prof. Dr. Banu Atalar, American College of Radiology (ACR) tarafından verilen 'Honorary Fellow of the American College of Radiology (ACR Onursal Üyeliği)' ödülüne layık görülmüştür. Bu seçkin ödül, 1947 yılından bu yana ACR tarafından radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp alanlarında bilime ve klinik uygulamaya üstün katkılar sunan, alanına yön veren bilim insanlarına verilmektedir. Prof. Dr. Banu Atalar, 1947 yılından bu yana verilen bu ödüle layık görülen ilk Türk Radyasyon Onkoloğu olarak bizleri gururlandırmıştır. Radyasyon onkolojisi alanındaki bilimsel çalışmaları, ulusal ve uluslararası derneklerdeki liderlik rolleri, akademik katkıları ve genç kuşaklara ilham veren vizyoner duruşuyla Prof. Dr. Atalar, bu önemli başarıyla Türk Radyasyon Onkolojisi camiası için tarihi bir dönüm noktasına imza atmıştır. Kendisine ödülü 3 Mayıs 2026'da, ACR kongresinde yapılacak olan 'College Convocation Ceremony' de Washington, DC'de takdim edilecektir. Kendisini en içten dileklerimizle tebrik ediyor, bu uluslararası başarıyla camiamıza yaşattığı gurur için kendisine teşekkür ediyoruz.'