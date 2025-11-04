Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçede yoğun kış mesaisine başladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezine uzak bölgelerde bulunan mahalle yollarında zamanla bozulan, yağışlardan zarar gören ve ulaşımda zorluk oluşturan güzergahlarda bakım-onarım çalışmaları yapıyor. Ekipler yol yüzeyini düzenleyerek malzeme serimi yaparak yolları daha güvenli hale getirirken, ani sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için de yağmur giderlerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM KONFORU ARTIYOR

Yapılan çalışmalar kapsamında; Demirtaş Grup Yolu, Beyreli, Çamlıca ve Sapadere bölgesinde bozulan sıcak asfalt kazınarak, yerine yeni asfalt uygulaması yapıldı. Bayır Mahallesi yolunda ise bakım-onarım çalışması gerçekleştirildi. Diğer yandan, Dere, Süleymanlar, Çamlıca, Beldibi, Fakırcalı, Başköy, Kayabaşı, Türktaş, Elikesik, Akdam ve Türkler mahallesi grup yollarında şarampol temizliği ve yağmur giderleri temizliği yapılırken, gerekli görülen yerlere de büz uygulaması yapıldı.

ASFALT SERİMİ VE YENİLEME ÇALIŞMASI

Gedevet Yaylası Yolunun yol çizgileri de yapılan çalışmayla yenilendi. Bademağacı ve Kızılcaşehir Mahalle yollarında asfalt serimi ve onarım çalışması yapıldı. Türkler, Akdam, Öteköy, Bucak, Dim Alacami, Toslak, Emişbeleni, Yeniköy, Hacıkerimler ve Dim Grup yollarında ise şarampol, büz ve yağmur giderleri temizlendi.

GRUP YOLLARINDA BAKIM ONARIM

Ayrıca, Dim Vadisi'nde Gümüşkavak, Uzunöz, Bıçakçı, Üzümlü ve Akçatı, Demirtaş Vadisi'nde Aliefendi ve Hocalar, batı bölgesinde ise Hacıkerimler Mahallesi'nin grup yollarında bakım-onarım çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'nın her noktasında kırsal altyapıyı güçlendirmek, ulaşımı kolay ve güvenilir hale getirmek için diğer mahalle yollarında da çalışmalarına devam edecek.