Kocaeli AB Bilgi Merkezi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Bisiklet Sürüş Etkinliği’ne katılarak çevre dostu ulaşımın teşvik edilmesine katkı sundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli AB Bilgi Merkezi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Bisiklet Sürüş Etkinliği’ne katılarak çevre dostu ulaşımın teşvik edilmesine katkıda bulundu.

Etkinlik, kent içi hareketliliği artırmak, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve karbon salımını azaltmaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, “Herkes İçin Hareketlilik” mottosuyla pedal çevirerek, sürdürülebilir ve araçsız yaşamın mümkün olduğunu deneyimleme fırsatı buldu.

SAĞLIKLI YAŞAM VURGUSU

Kocaeli şehir bisiklet turu ile hem sağlıklı yaşamın hem de toplumsal bilinçlenmenin önemi vurgulandı. Etkinlik ayrıca, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında çevreye duyarlı politikaların toplum genelinde benimsenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Etkinliğe katılan bisiklet kulüpleri ve vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek benzer farkındalık çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ettiler.