Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Mahmutlar Mahallesi'nde hizmete açtığı Emekliler Kahvesi emeklilerden yoğun ilgi görüyor.

ANTALYA (İGFA) - Emekli vatandaşlara sosyalleşme imkânı sağlayan Emekli Kahvesi Mahmutlar 'da yeni bir buluşma noktası haline geldi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Antalya'da emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği Emekliler Kahvelerine bir yenisi de Alanya Mahmutlar'da eklendi.

Emekli vatandaşların konforlu bir ortamda kaliteli vakit geçirerek sosyalleşmelerini sağlayan Emekliler Kahvesi Alanya'da da büyük beğeni aldı.

ÇAY EŞLİĞİNDE KEYİFLİ SOHBETLER

Emekli Kahvesi'nde buluşarak çay eşliğinde sohbet etme ve sosyalleşme imkânı bulan emekliler sunulan hizmetlerden ücretsiz şekilde faydalanıyor.

Emekli nüfusunun yoğun olduğu Mahmutlar Mahallesi'nde yeni bir cazibe alanı oluşturan Emekliler Kahvesi vatandaşlardan da tam not alıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin her fırsatta emeklilerin yanında olmasını çok anlamlı ve memnuniyet verici olduğunu belirten emekliler projenin örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

'EMEKLİLERİMİZİN FİKİRLERİNE DEĞER VERİYORUZ'

Alanya Mahmutlar Emekliler Kahvesi hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya Sorumlusu Can Baysal 'Alanya'mıza kazandırdığımız Emekliler Kahvemizde her gün yüzlerce vatandaşımızı ağırlıyoruz.

Haftanın yedi günü saat 10:00'dan akşam 19:00'a kadar hizmet veriyoruz. Emeklilerimiz yoğun bir ilgi gösteriyor. Onların bu güzel ortamda sosyalleşmesini hedefliyoruz. Emeklilerimizin hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer almasını sağlıyoruz' dedi.

'SİYASET ÜSTÜ BİR MEKAN'

Emekliler Kahvesinin Alanya'ya kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirten emekli Meryem Utlu 'Eşimle sürekli dikkatimizi çeken bir mekandı Oturalım bir çay içelim dedim. Çaylarımızın parasını ödemek istedik ücretsiz olduğunu bilmiyorduk şaşırdık. Buranın güzelliği insanlara siyaset üstü bir ortam sunması olmuş. Halka dönük halka hizmet eden bir anlayışla hizmet sunuluyor. Büyükşehir Belediyemizi tebrik ederek emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım' diye konuştu.

'YENİ ARKADAŞLIKLAR EDİNİYORUZ'

Emekli Fatma Doğan ise 'Emekli Kahvemizden çok memnunum. Burada çok güzel bir ortam var. Birçok insanla tanıştık. Sosyalleşebileceğimiz bir yer burası. Çayın ücretsiz olduğunu öğrendiğimde ben de çok şaşırmıştım. Çok iyi düşünülmüş bir hizmet' dedi.