Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Trabzon Meydan Parkı'nda sahne alan Grup İmera unutulmaz bir Cumhuriyet konseri verdi.

TRABZON (İGFA) - Alanı dolduran binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkulu bir kutlama yaşadı.

Cumhuriyet'in 102. yılı, Trabzon'da büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, şehrin dört bir yanında renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlamalar kapsamında Trabzon Meydan Parkı'nda sahne alan Grup İmera, binlerce vatandaşın katılımıyla unutulmaz bir Cumhuriyet Konseri gerçekleştirdi.

Meydan Parkı'nı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve yaktıkları telefon ışıklarıyla görsel bir şölen oluşturdu. Konser boyunca meydanda dalgalanan Türk bayrakları ve coşkulu kalabalığın enerjisi, Trabzon gecesine ayrı bir renk kattı.

Programın sonunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, Grup İmera üyelerine teşekkür ederek, Cumhuriyet Bayramı'na katkılarından dolayı plaket takdim etti.