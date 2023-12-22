İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi'nin dün hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Akşener, kurumların tarihi bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirterek alınan kararın kurumlar arasındaki çatışmayı sonlandırmak adına bir fırsat olduğunu dile getirdi. Akşener, mesajında şu ifadelere yer verdi:

- Anayasa’nın uygulanmasından sorumlu kurumlarımız yine bir tarihi sınavla karşı karşıya... Anayasa Mahkemesi, Can Atalay davası ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı vererek; 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesine de bu kararın gereğini yapmaya hükmetti. Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DAHA FAZLA YIPRATMAYIN"

- İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi bu konudaki karar merciinin kendisi olduğunu dikkate alarak bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhâl çözülmelidir. Gelin, Türk Milleti’nin vicdanının, hakkının ve hukukunun yanında durun! Ülkemizde zaten sorunlu olan hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti uygulamalarını daha fazla yıpratmayın!

Anayasa’da ve mevzuatta dahi kaynağı bulunmayan bir uygulamayla, devlet organları arasında çatışmaya yol açacak olan bu krizi daha fazla derinleştirmeyin! Milletimizi de suni gündemlerle ve krizlerle daha fazla meşgul etmeyin!