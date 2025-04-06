Haberini Oku / İZMİR (İGFA) - Aksaçlılar Genel Başkanı Ahmet Bereket yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez iki büyük liderimizi aynı program takvimiyle andıklarını belirtti.

10 gün boyunca süren iftar, mevlid ve televizyon programlarıyla, hem Başbuğ Alparslan Türkeş’i hem de 21. yüzyılın son Alpereni Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu dualarla andıklarını belirteen Bereket, "Bu vesileyle, tabanda Ülkücü Hareket’in bir ve bütün olduğu mesajını net biçimde verdik” dedi.

Etkinliklerin 25 Mart’ta Erzurum’da başladığını ve 4 Nisan’da İzmir’de tamamlandığını belirten Bereket, “Vatandaşlarımız tarafından 87 Hatm-i Şerif, 1896 Yasin-i Şerif ve 70.000 Kelime-i Tevhid okundu. Toplu dualar, İzmir İl Müftülüğü Vaizi Ali İhsan Ötken’in katılımıyla yapılan mevlid programında yapıldı” dedi.

Bereket, programa katılan tüm siyasi temsilcilere ve vatandaşlara teşekkür etti.