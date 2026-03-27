Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Aksaçlılar Genel Başkanı Ahmet Bereket, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17. yılı anısına yaptığı açıklamada, geçen sürecin sadece bir zaman dilimi değil, aynı zamanda bir vefa ve sadakat ölçüsü olduğunu belirtti.

Bereket, 'Yazıcıoğlu'nun ardından geçen yıllar, kimlerin onun çizgisine bağlı kaldığını ve kimlerin uzaklaştığını ortaya koydu' dedi. Bereket, açıklamasında, liderin adını sıkça anan ancak duruşundan uzaklaşan kesimlere de gönderme yaparken, sessiz ama kararlı şekilde aynı yolda yürüyenlerin de olduğunu vurguladı. Yazıcıoğlu'nun Türk siyasi hayatında dürüstlük, cesaret ve inançla özdeşleştiğini belirten Bereket, 'Bu dava kişisel değil, milli ve manevi değerler üzerine kuruludur. Sahip çıkmak, yalnızca sözle değil, duruşla mümkündür' ifadelerini kullandı.

'Vefasızlık unutmakla başlar' diyen Bereket, bazı çevrelerin zamanla mirası geri plana ittiğini ve samimiyetin önemini vurguladı. Yazıcıoğlu'nun hayatı boyunca riyakârlığa karşı net bir tavır sergilediğini hatırlatan Bereket, birlik ve kararlılık mesajıyla açıklamasını sonlandırdı. Bereket, Yazıcıoğlu'nun bıraktığı mirasın geçici hesaplara feda edilemeyecek kadar değerli olduğunu belirterek, 'Bu dava makam değil, adalet eksenli bir davadır. Toplum onu unutmadı ve unutturmayacaktır' dedi.