Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası'nda Edirne'yi temsil eden Kadir Berke Öz, BC3 kategorisindeki ilk maçını 5-4 kazanarak turnuvaya moralli bir başlangıç yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 23-29 Mart tarihleri arasında Balıkesir'de gerçekleştirilen Türkiye Boccia Şampiyonası'nda Edirne'yi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Kadir Berke Öz temsil ediyor.

BC3 kategorisinde mücadele eden Öz, turnuvadaki ilk maçını İzmir ekibine karşı oynadı ve zorlu geçen karşılaşmayı 5-4'lük skorla kazanarak şampiyonaya başarılı bir başlangıç yaptı.

Turnuva boyunca Türkiye genelinden 17 ilden toplam 139 sporcu mücadele ederken, Öz'ün antrenörlüğünü Trakya Üniversitesi'nden Serra Kızıl ve Metin Gül üstleniyor. Edirne'de Boccia branşında önemli bir adım atan genç sporcu, BC3 kategorisinde ilin tek temsilcisi olarak öne çıkıyor.

EDİRNE'YE YENİ BİR BRANŞ

Başarılı performansıyla Edirne'de Boccia sporunun gelişimine öncülük eden Kadir Berke Öz, genç sporcular için de ilham kaynağı oluyor. Öz'ün gösterdiği performans, kentte engelli sporlarına olan ilgiyi artırması açısından büyük önem taşıyor.

BC3 KATEGORİSİ NEDİR?

Boccia, özellikle serebral palsili ve ağır fiziksel engelli bireyler için tasarlanmış paralimpik bir spor dalı. Amaç, atılan topları hedef topa (jack) en yakın konuma yerleştirmek. BC3 kategorisinde sporcular topları elleriyle değil, özel bir rampa aracılığıyla kullanıyor ve rampayı ayarlayan bir yardımcı eşlik etse de oyun kararlarını yalnızca sporcu veriyor. Bu kategori, yüksek düzeyde strateji, odak ve iletişim gerektiriyor, fiziksel sınırlara rağmen sporcuların zihinsel becerilerini en üst düzeyde sergilemesini sağlıyor.