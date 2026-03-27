Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batı Karadeniz ile Marmara Bölgesi arasında önemli bir geçiş noktası olan Düzce'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Gürlek, ziyaretin amacıyla ilgili olarak, kentin coğrafi ve stratejik önemine dikkat çekti ve adalet hizmetlerini yerinde incelemek istediklerini belirtti. Ziyaret programı kapsamında Bakan Gürlek'in, deprem sonrası yeniden inşa edilen modern altyapısıyla dikkat çeken Düzce Adalet Sarayı başta olmak üzere cezaevi ve adliye tesislerini incelemesi planlanıyor. Ayrıca, ziyaret çerçevesinde baro temsilcileriyle bir araya gelerek avukatların görüş ve önerilerini dinleyeceği bildirildi.

Bakan Gürlek'in Düzce programı, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve yerel paydaşlarla iletişimi güçlendirmek amacıyla yürütülüyor.