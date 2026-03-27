Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen 76 mm deniz toplarından biri daha, atışlı ve fabrika kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen 6'ncı MKE DENİZHAN-76 Millî Deniz Topu, atışlı ve fabrika kabul testlerini başarıyla tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Teslimat, Türkiye'nin savunma sanayisinde millî üretim kapasitesini güçlendirmesi ve Deniz Kuvvetleri'nin modern harp kabiliyetlerini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği 76 mm deniz topları arasında yer alan ve tamamen millî imkânlarla geliştirilen bu sistem, MİLGEM Projesi kapsamında TCG Akdeniz için teslim edildi. Böylece Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilen millî deniz topu sayısı 6'ya yükseldi.

⚓ 6'NCI MKE DENİZHAN-76 MİLLÎ DENİZ TOPU DENİZ KUVVETLERİMİZE TESLİM EDİLDİ!



Dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği 76 mm deniz topları arasında yer alan ve tamamen millî imkânlarla geliştirdiğimiz bir MKE DENİZHAN-76 Millî Deniz Topu daha, atışlı ve fabrika kabul: pic.twitter.com/G3L678T8RX — Makine ve Kimya Endüstrisi (@MKEgovtr) March 27, 2026

MKE DENİZHAN-76 Millî Deniz Topu'nun özellikleri:

76 mm, 62 kalibre

Dakikada 80 atım kapasitesi

16 km etkili menzil

Hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görev kabiliyeti

Düşük radar izi ve çoklu görev performansı