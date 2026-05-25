Bakanlık, kahraman şehidin adını taşıyan okulda yankılanan melodilerin çocukların yüzlerinde tebessüm, kalplerinde ise gurur oluşturduğunu vurgulayarak, 'Gökyüzünün sesi, yarının kanatlarına ilham vermeye devam ediyor' ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Ankara Mamak'ta bulunan Şehit Teğmen Ertuğrul Pilatin İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen konserin öğrencilere moral ve motivasyon sağladığı ifade edildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Bandosu'nun öğrencilerle buluştuğu etkinlikte müziğin birleştirici gücünün ön plana çıktığı belirtildi.

Hava Kuvvetleri Bandosu'nun Şehit Teğmen Ertuğrul Pilatin İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek moral ve motivasyon konseri verdi.

