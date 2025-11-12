AFAD verilerine göre Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi. Yaşanan son sarsıntı, aynı bölgede 4 saat öncesinde yaşanan 5,2, 4,8 ve 4,2'den sonra dördüncü büyük deprem olarak kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - AFAD, bugün saat 17:23'te Akdeniz açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem kaydetti.

Depremin merkez üssü Akdeniz açıkları olurken, depremin 18,84 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirildi.

Akdeniz'deki sarsıntı bugün saat 12:31'de 5,2, saat 12:41 4,8, saat 12:59'da 4,2 büyüklüklerinde olmuştu.

İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığı bölgede yaşanan 5,4 büyüklüğündeki deprem an itibariyle dördüncü büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1988615271754473604