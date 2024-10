Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin uluslararası alandaki bilimsel etkinliklere katılımları sürüyor. Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri de Selanik’te alanları ile ilgili önemli bir konferansta Trakya Üniversitesi’ni temsil ettiler.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Azerbaycan, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Japonya, Irak, Fas, Romanya, Sırbistan ve Türkiye'den 58 yazarın bildiri sunumlarından oluşan 16. Uluslararası Standardizasyon Konferansı "Standardization, Protypes and Quality, Means of Cooperation of the Balkan Countries", ‘Afetlerin Önlenmesi ve Müdahale’ ana teması ile Selanik Belediyesi Kütüphanesi konferans salonunda yapıldı

Yunanistan Teknik Odası, Selanik Belediyesi Merkez Kütüphanesi ve Selanik Mimarlar Birliği'nin ortak organizasyonu ile gerçekleştirilen bu konferansa Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal ve Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Esma Mıhlayanlar, Doç. Dr. Filiz Umaroğulları, Doç. Dr. Şule Yılmaz Erten, Dr. Öğr. Üyesi Selin Arabulan, Dr. Öğr. Üyesi Gildis Tachir, Dr. Öğr. Üyesi Banu Gökmen, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Hatipler Çibik ve Arş. Gör. Dr. Saygın Alkan katıldı.

Programda, afetlerin önlenmesi ve afet tahriplerinin iyileştirilmesine yönelik mevcut standartların yanı sıra, sorunlar ve bunların ana kaynakları ile modern standartların oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.