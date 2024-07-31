TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin, "BM ve diğer uluslararası kuruluşların, İsrail'in işlediği savaş suçlarını soruşturması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için gereken adımları atması büyük önem taşımaktadır." dedi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili AbdürrahimDusak, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Heniyye'nin hunharca suikast sonucu şehit edilmesinden derin bir üzüntü duyduklarını belirtti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre bu suikastın, Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde ödediği ağır bedelleri bir kez daha gösterdiğine işaret eden Milletvekili Dusak, "İsmail Haniye'nin davasındaki mücadele azmi, Filistin halkının haklı davasında bir sembol olmuştur. Heniye'nin çocukları ve torunları da yakın zamanda İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda şehit edilmiştir. Bu durum, İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı sistematik şiddetin, zulmün ve katliamın boyutlarını açıkça göstermektedir. İsrail'in vahşice ve insanlık dışı saldırılarına son verilmesi sağlanmalıdır. İsrail hükümetinin Filistin halkının meşru haklarını tanımama konusundaki ısrarı ve barışa ulaşma yönündeki her türlü çabayı sabote etme gayreti, uluslararası toplumu harekete geçmeye zorlamalıdır." diye konuştu.

Abdürrahim Dusak, İsmail Haniye'ye yönelik suikastın, İsrail'in yüzyıla yakın bir süredir devam eden istilacılığının ve canavarlığının bir parçası olduğunu vurguladı.

Bu durumun, sadece Filistin değil tüm bölgede istikrarı tehdit ettiğine dikkati çeken Dusak, "Bu tür insanlık dışı saldırılar, Filistin'deki savaşın bölgesel bir boyuta taşınması ve daha büyük çatışmaların kapısını aralamaya yol açabilir. İsrail'in yaptığı katliamlar, dünya üzerinde hüküm süren bütün değer yargılarına göre vahşet olarak değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

Filistin'in haklı davasını desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Dusak, uluslararası toplumu, İsrail'in saldırgan ve hukuksuz eylemlerine karşı daha kararlı ve etkili adımlar atmaya davet etti.