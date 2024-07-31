Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını gerçekleştirdiği 165’inci AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.KAYSERİ (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Toplantıya Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

Toplantıda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli il başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz her meseleyi kendi içinde konuşan bir hareketiz. Kendimizi yenileyerek, bu yolda yürüyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç ise toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulunduğunu vurgulayarak, “AK Parti’mizin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizin geleceğine yönelik hitaplarını dinledik” ifadelerini kullandı.