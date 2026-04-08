İYİ Parti'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve genel başkan adaylarından Keşanlı M. Tolga Akalın, Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğini yaptığı Anahtar Parti (A Parti) saflarına katılıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Siyasi arenada hareketli günler yaşanmaya devam ederken, İYİ Parti'den ayrılan önemli isimlerin yeni adresi netleşiyor.

İYİ Parti'nin kurucu kadrolarında yer alan ve genel başkanlık yarışında dikkat çeken isimlerden biri olan M. Tolga Akalın, siyasi yolculuğuna Anahtar Parti çatısı altında devam etme kararı aldı.

İYİ Parti'de Meral Akşener sonrası genel başkanlığa aday olan ve teşkilatlar üzerinde güçlü bir etkisi bulunan M. Tolga Akalın, partisinden istifa etmesinin ardından tercihini A Parti'den yana kullandı.

Akalın'a rozeti, 9 Nisan Perşembe günü Ankara'da düzenlenecek basın toplantısı ardından Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu takacak.