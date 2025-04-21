1.Rumeli Lezzetleri Buluşması ve "Rumeli Yemekleri" kitabı tanıtım etkinliği Nilüfer Belediyesi Pancar Deposunda gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Rumelisiad’ın çatısı altında düzenlenen “1.Rumeli Lezzetleri Buluşması” ve “Rumeli Yemekleri” kitabının tanıtım etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinliğin açılış konuşmasını Rumelisiad Başkanı Murat Evke yaptı. Evke, konuşmasında kitabın ilk basımını gerçekleştiren geçmiş dönem başkanlarından Erol Kılıkçıer’e özel teşekkürlerini iletti.Başkan Murat Evke “Rumeli Yemekleri” Kitabının basımında ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Rumelisiad Kadın ve Sanat Komitesine ve Başkanı Seyhan Merter Yaran’a ayrıca teşekkür etti.

Başkan Evke, "Rumeli Yemekleri" kitabından elde edilen gelirin de Rumelisiad Vakfı’na aktarılarak Öğrenciburslarında kullanılacağını ifade etti.

Etkinlikte Rumeli mutfağının seçkin lezzetlerini sunan Rumeli Mutfağı ile Abidin Usta ve Dobrapita Boşnak Börekçisi de yer aldı ve katılımcılara özgün Rumeli tatlarını deneyimleme fırsatı sundu. Buluşmada, Rumeli kültürüne ve mutfağına dair keyifli sohbetler ve paylaşımlar yapıldı.

Rumelisiad tarafından düzenlenen bu anlamlı etkinlik, hem Rumeli mutfağının zenginliğini tanıtmak hem de kültürel bağları güçlendirmek amacıyla dikkat çekici bir organizasyon olarak kayda geçti. Katılımcılar, Rumeli yemeklerinin tarihî derinliğini ve günümüzdeki çeşitliliğini keşfetmenin mutluluğunu yaşadı.