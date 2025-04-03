AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, son günlerde yerli üreticilere yönelik başlatılan boykot çağrılarına sert tepki gösterdi. Esnaf bir babanın oğlu olduğunu ve yıllardır ticaretin içinde yer aldığını vurgulayan Kurtuluş, “Bu ülkenin üreticisine, çiftçisine, satıcısına sırt çeviren herkes aynaya bakmalı. Çünkü bu ekmek hepimizin sofrasında” dedi.BURSA (İGFA) - Yerel esnafa ve üretime sahip çıkmanın önemine değinen Kurtuluş, “Marketinde, manavında, bakkalında kendi malını satan esnafın yüzüne nasıl bakacaksınız? Elini sıktığınız, selam verdiğiniz o esnaf sizin kardeşiniz değil mi?” ifadelerini kullandı.

“BOYKOT EDİLEN SADECE BİR ÜRÜN DEĞİL, BİR HAYAT MÜCADELESİDİR”

Boykot edilenin sadece bir marka ya da ürün olmadığını vurgulayan Kurtuluş, “Bu insanlar alın teriyle kazanç sağlıyor. Yerli üretimi desteklemek, kendi milletine sahip çıkmak demektir. Boykot ettiğiniz şey sadece bir ürün değil; bir hayat mücadelesi, bir aile, bir umut…” diyerek yerli üretime destek çağrısında bulundu.