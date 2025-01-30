AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu'nda son günlerde gazetecilik adı altında meslek etiğini hiçe sayan, basın özgürlüğünü istismar eden bir anlayışla karşı karşı kalındığını söyledi.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sözde gazetecilik faaliyeti adı altında yürütülen manipülasyonların, hukuk tanımaz girişimlerin ve yargıya ayar vermeye çalışanların karanlık operasyonlarının farkında olduklarını dile getirdi. Usta, "Gazetecilik etiğini hiçe sayarak, diğer saygın gazetecilerin de itibarını sarsmaya çalışanlara da meslek ve hukukun değerleri üzerinde tepinmeye çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"GİZLİ KAYIT ALMAK, GİZLİ KAYDI YAYIMLAMAK BİR SUÇTUR"

Soruşturmada gözaltına alınan gazetecilerle ilgili son durumu paylaşan Usta, konuşmasında şunları kaydetti:

https://twitter.com/leylasahinusta/status/1884967454662639832

"Seda Selek ve Serhan Asker dün zaten yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün de imza, adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Barış Pehlivan da adli kontrol hükümleri gereğince serbest bırakıldı. Demek ki yargı işliyor, hukuk işliyor. Barış Pehlivan kendi ifadesinde açıkça diyor ki 'Evet, bu bir suçtur. Gizli kayıt almak, gizli kaydı yayımlamak bir suçtur. Bu gazetecilik etiğine de uymaz ama bunları ben yapmadım.' Bunları yapanların da 'Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşat Oğuz olduğunu' ifadesinde açıkça belirtiyor. Onun için de Sayın Suat Toktaş bu suçtan hükümlü bulunarak tutuklama talebinde bulunuluyor, tutuklanıyor ve Barış Pehlivan da serbest bırakılıyor. Yargıya müdahale etmekten vazgeçin. Bu ülkede hukukun işleyişine müdahale etmekten vazgeçin."