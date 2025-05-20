AK Parti Keşan Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Bahar Şenliği, partililer ve gençlerin yoğun katılımıyla Pazardere Korusu’nda gerçekleşti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Keşan Gençlik Kolları, 2. Geleneksel Bahar Şenliği programını Pazardere Korusu’nda yoğun katılımla gerçekleştirdi. Doğa ile iç içe bir atmosferde düzenlenen etkinlikte, gençler doyasıya eğlenirken birlik ve beraberlik mesajları da verildi.

Şenliğe; AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, Keşan Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver, Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcıları Asilcan İrcan ve Beril Üğdül, AK Parti Keşan İlçe Başkan Vekili Dr. Ragıp Taş, Kadın Kolları Başkan Vekili Elif Bilgin, Belde Başkanı Salim Değiçci ile Eğitim Bir-Sen Keşan Temsilcisi Sercan Kemik ve çok sayıda genç katıldı.

Etkinlikte müzik, sohbet ve çeşitli sosyal aktivitelerle gençler hem eğlenme hem de kaynaşma fırsatı buldu. Milletvekili Fatma Aksal, gençlerle bir araya gelerek onların düşünce ve taleplerini dinledi. Program boyunca, AK Parti’nin gençliğe verdiği önem sık sık vurgulandı.

Şenliğe dair açıklamada bulunan AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural, “Geleneksel hale getirdiğimiz bu bahar buluşmalarını her yıl daha da büyüterek sürdürmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz bizim için yalnızca yarın değil, bugünün de gücüdür.” ifadelerine yer verdi.

Etkinlik sonunda tüm katılımcılara teşekkür edilirken, AK Parti teşkilatı gençlerle birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.