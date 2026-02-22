Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin ulaşımı ve yolların yapımı noktasında ciddi bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, yeni yollar açtıklarını söyledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çilesiz Mahallesi Mıhlıdut Caddesinde bulunan Bulvar Taksi durağında taksici esnafıyla bir araya geldi.

Esnafla çay içip, sohbet eden Başkan Er, Malatya'nın depremin ardından toparlandığını söyledi.

İnşa sürecinin final aşamasına geldiğini ve şehirde tüm çalışmaların kısa süre içerisinde tamamen toparlanacağını ifade eden Başkan Sami Er, 'Şehirde bir yandan 121 bin konut yükselirken bizde caddeler ve yeni yollar açıyoruz' dedi.

Malatya'nın her yönüyle eskisinden daha güzel olacağına dikkati çeken Başkan Er, 'Amacımız çarşıyı büyütmek, tek merkeze sıkıştırmamak. Kışla ve İnönü Caddesi 30 metreye çıkacak, ortasından hafif raylı sistem geçecek. Bunun yanında yeni bir viyadük yapacağız. Ayrıca, alternatif bir yol açıyoruz. İkizce'den aşağıya inen alternatif yol iki gidiş-geliş yol yapacağız. Viyadük bitene kadar bu sene orası yapılacak.' diye konuştu.

Taksici esnafı Oğuz Soylu ise 'Çok güzel bir şehir olacak. Bayağı bir efor sarf ediyorsunuz. Çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz' dedi.