Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin ulaşım tarihindeki en büyük projelerden biri olarak kayıtlara geçecek Yazlık Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmaların başladığını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın en büyük ulaşım projelerinden biri hayata geçiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yazlık Kavşağı'na nefes aldıracak projeyi yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Ön çalışmanın başladığı Yazlık Katlı Kavşağı Projesi'nin bir an önce bitmesinin önemine değinerek, 'Daha fazla ekip, iş kolu ve güçlü koordinasyonla Sakarya'ya yakışır bir projeyi, en kısa sürede tamamlayacağız. Şehrimize hayırlı olsun' dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Aslan Yılmaz ile Dr. İlhan Yılmaz ve Büyükşehir'in ilgili daire başkanlarının yer aldığı incelemede Alemdar, yürütülecek çalışmanın her aşaması için planların sorunsuz şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi.

Sakarya ulaşımında nüfusa ve şehirleşmeye bağlı olarak artan trafik yükününün daha fazla beklemeye tahammülü olmadığını ve projenin bir an önce devreye alınması gerektiğini söyledi. Başkan Alemdar, 'Yedi kollu hemzemin dönel kavşak olan Yazlık Kavşağımızı, farklı seviyeli katlı kavşak olarak inşa ediyoruz. Bu sayede Sebahattin Zaim Bulvarı'ndan gelecek araçlar Yazlık Caddesi yönünde, Çevreyolu Caddesi'nden gelen araçlar ise Mehmet Akif Ersoy Caddesi yönünde kesintisiz bir şekilde ilerleyebilecek. Seçilen modelle de bu caddeler üzerinden farklı yönlere geçiş sağlanabilecek. İnşallah proje tamamlandığında bölgedeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak' dedi.

İLK AŞAMADA NELER YAPILACAK?

İnşa sürecinde trafik akışının aksamaması için yeni geometrik düzenlemeler yapılacak ve modern sinyalizasyon sistemleri devreye alınacak.

Böylece yapım sürecinde ve proje tamamlandığında bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Yazlık Katlı Kavşağı,hafif raylı sistem ve Metrobüs yolunu entegre olacak şekilde projelendirildi.