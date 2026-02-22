Ramazan ayının bereketini tüm kente yayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesinde Atatürk Parkı yanında yer alan açık otoparka kurulan iftar çadırında hemşehrilerini ağırladı. Vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca açık kalacak olan çadırda her gün iftarlarını yapabilecek.

BALIKESİR (İGFA) - Paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ayı, on bir ayın sultanı Ramazan'ın bereketi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile kentin dört bir yanını sarıyor.

Ay boyunca 20 ilçenin tamamında toplamda 400 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi ilçesinin ardından Ramazan'ın üçüncü gününde Altıeylül ilçesinde Atatürk Parkı yanında yer alan açık otoparka kurulan iftar çadırında hemşehrilerini ağırladı.

Vatandaşlar, Kuran Tilaveti'nin ardından ezanın okunmasıyla birlikte orucunu açtı. Ramazan ayının son gününe kadar açık kalacak iftar çadırında vatandaşlar her gün iftarlarını yapabilecek.

GEL-AL NOKTALARINDA VATANDAŞLARA SICAK YEMEK İKRAMI

Bunun yanı sıra merkez ilçelerde her gün iki farklı adreste 'Gel-Al' noktaları oluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 16.00- 18.00 saatleri arasında Aygören ve Gümüşçeşme Mahallelerinde vatandaşlara, iftarlık sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin, Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği bu hizmetlerden oldukça memnun kalan vatandaşlar, Başkan Ahmet Akın'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.