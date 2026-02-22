Malatya Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde 'Malcolm X' adlı tiyatro oyunu sergilendi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşi Sevgi Er ile birlikte izlediği tiyatro oyunu, izleyicilerden tam not aldı.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da Ramazan, Büyükşehir Belediyesinin düzenlendiği kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Sanat Merkezi'nde ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden biri olan ve 21 Şubat 1965'te konuşma yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Malcolm X'in hayatını anlatan tiyatro oyunu sahnelendi.

Malatyalılara ve tüm İslam aleminin Ramazan ayının hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni eden Başkan Er, 'Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan boyunca birçok kültürel etkinliğimiz olacak.

Söyleşilerimiz, tiyatrolarımız ve farklı programlarımızla sizlerle bir arada olacağız. Katılımınız bizleri memnun edecektir' dedi.

Başkan Er, Malatya'yı her yönüyle ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai harcadıklarına dikkati çekerek, 'Malatya'mız fiziki olarak ayağa kalkıyor, bunu hep birlikte görüyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde sürecin son aşamasına gelmiş olacağız. Bununla birlikte kültürel anlamda da Malatya'yı daha güçlü, daha canlı bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

BAŞKAN ER ÖZEL ÇOCUKLARLA HALAY ÇEKTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eşi Sevgi Er ile birlikte Sanat Merkezinde Ramazan dolayısıyla düzenlenen Çocuk Şenliği etkinliğini de ziyaret etti. Başkan Er, çocuklarla yakından ilgilenip, şeker dağıtırken özel çocuklarla da 'Malatya Malatya' türküsü eşliğinde halay çekti.