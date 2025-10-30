Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mart 2025'ten beri uygulanan tren indirimlerinin 201 bin kişiye ulaştığını duyurdu. Bakanlık, aile bağlarını güçlendiren kampanyanın devam ettiğini kaydetti.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'i 'Aile Yılı' ilan ederek başlattığı TCDD tren seferleri indirim kampanyasının ilk 8 aylık bilançosunu açıkladı.

Sosyal medya paylaşımında, 'Ailenizle birlikte çıkacağınız her yolculuk artık daha keyifli! Aile Yılı'nda mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz' denildi.

Uygulamaya göre, 3 kişi ve üzeri aileler biletlerde yüzde 15, yeni evli çiftler ise yüzde 50 indirimle seyahat edebiliyor. Mart ayından bu yana 176 bin 480 vatandaş yüzde 15 indirim, 24 bin 851 genç çift yüzde 50 indirim aldı; toplamda 201 bin 331 kişi yararlandı.

Bakanlık, indirimlerin aile bağlarını pekiştirmeyi ve ekonomik destek sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Yeni evliler evlilik cüzdanıyla, aileler TC kimlik numaralarıyla indirimden faydalanabiliyor.