Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı'nda beton yüklü bir tır, otomobilin sollama girişimi sırasında sıkıştırılması sonucu ani fren yapınca kontrolden çıktı. Tır yolda savrulurken kasasındaki beton yola döküldü.

ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan beton yüklü tır, önündeki otomobili sollamak isteyen bir araç tarafından sıkıştırıldı. Sürücünün ani fren yapmasıyla tır kontrolden çıkarak yolda sağa sola savruldu.

Tır sürücüsünün büyük çabası sayesinde araç devrilmeden durdurulurken, kasasındaki betonun bir kısmı yola döküldü. Olayda yaralanan olmazken, yola dökülen beton nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, dökülen betonun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.