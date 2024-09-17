Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot uygulamasını depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçede başlattıkları Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugün itibarıyla Osmaniye'den de başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı.OSMANİYE (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Osmaniye Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Erdinç Yılmaz ile görüştü.

Görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Bakanlık olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli hedeflerinden biri olan sosyal devlet politikalarını daha ileri taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Bu kapsamda 23 yıldır olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insan odaklı sosyal hizmet modellerini ve sosyal politikaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Göktaş, 23 yılda Osmaniye'ye yaklaşık 65 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, bu miktarın 9,5 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırımlardan oluştuğunu söyledi.

Bakanlık olarak, kentte 4 sosyal hizmet merkeziyle vatandaşlara destek olduklarını anlatan Bakan Göktaş, "Aile Sosyal Destek Programı" kapsamında ASDEP görevlileriyle vatandaşların sosyal, psikolojik ve ekonomik ihtiyaçlarını belirleyip onlara uygun destek hizmetleri sunduklarını aktardı.

"AİLE EĞİTİM PROGRAMIMIZDAN 320 BİN KİŞİNİN FAYDALANMASINI SAĞLADIK"

Bakan Göktaş, bu programla ihtiyaç sahibi ailelere rehberlik etmek ve yaşam kalitelerini artırmak için 2017'den bugüne kadar kentteki 103 bin haneye ulaştıklarını söyledi.

Osmaniye'deki 9 kadın kooperatiflerimizle kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekleyerek, girişimci ruhları güçlendirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile kadınların ekonomik destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına daha iyi alışmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda da 2018'den bu yana 3 bin 400 kadına destek oluyoruz" dedi.

Ev tipi bakım modeli kapsamında Osmaniye'deki çalışmalara değinen Bakan Göktaş, 3 çocuk evi, 1 çocuk evi sitesiyle kentte 81 çocuğa koruma ve bakım hizmeti sunduklarını belirterek, "Sosyal ve Ekonomik Destek" programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 1144 çocuğun sağlıklı gelişimine katkıda bulunduklarını da belirtti. Bakan Göktaş, Osmaniye'deki 7 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ettiklerini söyledi.

Tüm bu hizmetlerin yanı sıra halen ilde devam eden yatırımların da bulunduğuna işaret eden Göktaş, bu kapsamda merkezde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kadirli'de Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımının sürdüğün bilgisini paylaştı.

AİLE VE GENÇLİK FONU'NDAN 3 BİN 963 ÇİFT FAYDALANDI

Öte yandan Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulamasını 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçede başlattıklarını hatırlatan Bakan Göktaş, "İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan başvuruları aldık. Yakın zamanda da doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta da başvuru almaya başladık. Bu kapsamda bugüne kadar Aile ve Gençlik Fonu'na 12 bin 519 genç çiftimiz başvurdu ve şartları yerine getiren 3 bin 963 çiftimiz krediden faydalandı. Bu rakamlar tabii ki de önümüzdeki süreçlerde artarak devam edecek. Bugünkü ziyaretimiz vesilesiyle sizlerle bir müjdemizi daha paylaşmak isterim; Aile ve Gençlik Fonu kapsamında çok kıymetli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Bu sosyal destek fonu kapsamında bugün itibarıyla Osmaniye'den de başvuruları almaya başlayacağımızı müjdelemek isterim. Diğer taraftan daha fazla gencimizin bu fondan yararlanabilmesi için başvuru şartlarını da ayrıca kolaylaştırdık. Genç çiftlerimizin 2 asgari ücreti aşmama gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkardık" diye konuştu.