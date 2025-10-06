Bu yıl 'Anadolu Mayası' temasıyla düzenlenen Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde kitapseverlerin yoğun ilgisi ile devam ederken, Psikiyatrist Gülcan Özer, 'Bu İlişkiye Konuşmalıyız' adlı söyleşisinde eşler arası ilişkiyi değerlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Kitap Fuarı'nda eşler arasındaki ilişkileri değerlendiren Psikiyatrist ve Aile Uzmanı Gülcan Özer, 'Kendi dertlerimizi ihlal eden dertler yaşıyorsak ki bunlar, siyasi, sosyal, inançsal, cinsel ve duygusal olabilir, tabii ki bunları konuşacağız. Bunu saklamak ya da ertelemek ilişkiye zara verir' dedi.

İlgiyle izlenen söyleşide psikiyatrik sorunların yarattığı etkiler gündeme geldi. Bu aşamada, psikiyatriye en yakın bölümlerden birisinin dermatoloji olduğunu kaydeden Psikiyatri Uzmanı Gülcan Özer, 'Dermatoloji, ruhun vermediği mesajı sıklıkla bir yerlerden verir. Yapılan bir çalışmaya göre ruh ve beden benzetiliyor. Ruh ve deri birbirine benzetiliyor. Deri de bir çizik olduğunda onun iyileşme süresi ile bir gün içerisinde partneriniz ile olumsuz bir hisse sahip olduğunuzda beş tane olumlu uyarana ihtiyacınız oluyormuş, yani gördüğünüz gibi negatif her zaman pozitifi dövüyor' dedi.

ÖZER'DEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Söyleşinin sonunda konuklar Özer'e çeşitli sorular yöneltti. Her soruya içtenlikle ve adeta bir terapi seansı özelliğinde cevap veren Özer, kendisini Kocaelili okurlarıyla buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.