Türk sinemasının sevilen oyuncularından Ahu Tuğba ile ilgili üzen haber geldi. Sağlık sorunları ile boğuşan Ahu Tuğba, Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami' kentinde yaşadığı evinde ölü bulundu. Kötü haber Ahu Tuğba sevenleri ve hayranlarını yasa boğdu.

Uzun süredir Astımı olduğu bilinen, bir dönem oyunculuk kabiliyeti ile Türk sinemasına damga vuran Ahu Tuğba, ABD'nin Miami şehrindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçı Ahu Tuğba bir süre önce geçirdiği trafik kazası ile gündeme gelmiş, sevenlerini üzmüş ameliyat sonrası sağlığına yeniden kavuşmuştu.

KÜLTÜR BAKANI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Ahu Tuğba'nın ölüm haberinin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Yılmaz da sosyal medya X hesabından, "Yeşilçam'ın kıymetli sanatçılarından Ahu Tuğba'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Sanat dünyasından da Ahu Tuğba'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları paylaşıldı. Türk sinemasının ünlü isimlerinden Cüneyt Arkın da Ahu Tuğba ile birlikte oynadığı film sahnelerinden kullandığı fotoğraflarla taziyesini yayınladı. Arkın mesajında, "Yeşilçam'ın ve Türk Sinemasının sevilen oyuncularından Ahu Tuğba'nın vefatını üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

AHU TUĞBA KİMDİR?



Ahu Tuğba Türk sinema oyuncusudur. İstanbul'da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ahu Tuğba, İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nden (Robert Kolej kız lisesi bölümü) mezun oldu. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce dil bölümüne başladı, ancak eğitimini tamamlamadı.

İlk kez 1974 yılında bir filmde kısa bir rol aldı ve 1970'lerin sonlarına doğru Türk sinemasına adım attı. 1980'lerin başında ulusal çapta üne kavuştu. Çoğunlukla iyi kalpli ancak sefahat düşkünü karakterleri, fahişeleri veya bağımlıları canlandıran bir seks sembolü olarak tanındı. 1987 yılında bir müzik albümü de çıkardı. Ahu Tuğba, on kez evlenip boşanmıştır ve bir çocuğu vardır.

Ahu Tuğba, dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrol oynamış olup, 80'li yıllarda Banu Alkan, Serpil Çakmaklı ve Müjde Ar ile birlikte seks sembolü olarak anılmıştır.