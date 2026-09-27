Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin köklü bağcılık kültürünü, zengin gastronomi mirasını ve yerel değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali, renkli ve coşkulu etkinliklerle kapılarını açtı. Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray'ın onur konuğu olduğu festivalin ilk gününe Tekirdağlılar yoğun ilgi gösterdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ'ın yüzyıllardır süregelen üretim kültürünü ve lezzet mirasını geleceğe taşımayı hedefleyen festivalin ilk gün heyecanı, sanatla buluşan bir etkinlikle başladı.

Zübeyde Hanım TEK Sanat Galerisi'nde Tekirdağ'ın kırsal üretimini ve kent kültürünü konu alan 'Emek ve Bereket' resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide yer alan eserleri tek tek inceleyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, emeği geçen sanatçılara teşekkür etti.

Sergi açılışının ardından festival coşkusu sokaklara taşındı. Hasan Âli Yücel Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, protokol üyeleriyle birlikte bando eşliğinde festival alanının kurulduğu Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'na kadar uzanan korteje katıldı.

Sahil Dolgu Alanı'nda halk oyunları gösterisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda festival heyecanı sürdü.

CANDAN BAŞKAN: 'TEKİRDAĞ'IMIZ ÇOK GÜZEL'

Açılış töreninde katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, festivalin Tekirdağ için tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Birlikte daha da güzeliz. Tekirdağ'ımız çok güzel ama bugün çok kıymetli konuklarımızla bir ayrı güzel. Bugün toprağın emeğini, bağın bereketini, üreticimizin alın terini, kadınlarımızın el emeğini ve ustalarımızın kuşaktan kuşağa aktardığı tarifleri büyük bir sofrada buluşturuyoruz. Aynı zamanda bu lezzetleri dünyaya açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.'

KINALI YAPINCAK ÜZÜM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

Açılış konuşmalarının ardından Tekirdağ'ın simge lezzetlerinden olan Kınalı Yapıncak Üzüm Yarışması'nda dereceye giren üreticilere ödülleri takdim edildi.

Yarışmada 1. olan üreticiye 50 bin TL'lik ödülünü Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2. olan üreticiye 40 bin TL'lik ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, 3. olan üreticiye ise 30 bin TL'lik ödülünü Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar verdi.

YEŞİLÇAM'IN SULTANI TÜRKAN ŞORAY TEKİRDAĞLILARLA BULUŞTU

Festivalin ilk gününün en heyecan verici anlarından biri ise Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'ın sahneye çıkması oldu. Tekirdağlıların sevgi gösterileri ve alkışları eşliğinde alana gelen Şoray, Tekirdağ'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Candan Başkan'a teşekkür etti.

CANDAN BAŞKAN VE TÜRKAN ŞORAY ASMA YAPRAĞINDA TEKİRDAĞ KÖFTESİ HAZIRLADI

Konuşmaların ardından Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Candan Başkan, Türkan Şoray ve protokol üyelerinin katılımıyla 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali'nin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Başkan Yüceer ve Türkan Şoray, sahnede kurulan mutfak tezgahının başına geçerek asma yaprağında Tekirdağ köftesi hazırladı.

TEKİRDAĞ'IN LEZZETLERİ BÜYÜK SOFRADA BULUŞTU

Festivalin önemli bölümlerinden biri olan 'Büyük Tekirdağ Sofrası: Tekirdağ Gastronomi Mirası' ise kentin zengin mutfak kültürünü bir araya getirdi.

Tekirdağ'ın 11 ilçesinden yöresel ürünlerin yer aldığı sofrada; Tekirdağ köftesi, peynir helvası, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası başta olmak üzere kente özgü çok sayıda coğrafi işaretli ürün ve yöresel lezzet sergilendi.

Açılış töreninin ardından Candan Başkan ve beraberindeki heyet, sahil alanında kurulan yerel üretici stantlarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

TRAKYA VE BALKAN EZGİLERİYLE MÜZİK ZİYAFETİ

Festivalin akşam bölümünde müzik ziyafeti yaşandı. İlk olarak sahne alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 'Trakya Türküleri' konseriyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ardından sahneye çıkan Cüneyt Şentürk, seslendirdiği 'Balkan Şarkıları' ile alanı dolduran vatandaşları doyasıya eğlendirdi.

FESTİVAL DOLU DOLU ETKİNLİKLERLE DEVAM EDECEK

İlk günü yoğun katılımla geride kalan 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde de hız kesmeden devam edecek.

Festivalin ikinci ve üçüncü günlerinde Türkiye'den ve Balkanlar'dan ünlü şeflerin yer alacağı 'Şef Masası' gösterileri, yemek yarışmaları, çocuk atölyeleri, söyleşiler ve konserler Tekirdağlılarla buluşmaya devam edecek.