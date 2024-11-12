Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kasım Ayı Kültür Takvimi kapsamında Sakaryalılarla buluştuğu SGM Konferans Salonu’nda sanatseverlerle müzik ve hayatın bütünlüğünü konuştuğu ve “Ahmet Özhan’la Müzikli Sohbet” başlığı altında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi her ay birbirinden değerli konuklar ile sanatseverleri bir araya getirdiği Kültür Sanat Etkinlikleri “Ahmet Özhan ile Müzikli Sohbet” programı iledevam etti.

MÜZİK BİR KÖPRÜDÜR Müziğin insan ruhundaki etkisine dair derin düşüncelerini paylaşan Ahmet Özhan,müzikle hayatın bütünlüğünü, müziğin ruhu nasıl beslediğini ve bu noktada tasavvufun müziğe ve insan ruhuna kattığı sükûnet ile derin huzuru anlattı.

Özhan, “Müzik sadece seslerin birleşimi değil; insanın kendini ifade etmesi, içsel duygularını keşfetmesi ve dışa vurması için bir köprüdür. Tasavvuf müziği, insanı sükûnete ve derin bir huzura kavuşturur. Dinleyeni kendi iç yolculuğuna çıkarır, maneviyatına ayna tutar” dedi.

RUHU YÜCELTEN BİR SANAT Tanınmış müzisyen Özhan, müziğin sadece eğlence değil, insan ruhunu yücelten ve onu yuvaya, yani içe döndüren bir sanat olduğunu vurguladı. Sanatseverler Ahmet Özhan programıyla keyif dolu bir sohbet gerçekleştirirken, merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu.