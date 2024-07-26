Osman Yıldırım, Avrupa ikincisi oldu Osman Yıldırım, Avrupa ikincisi oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü atletlerinden Ahmet Bayram, bu yıl ilk kez düzenlenen Niğde Uluslararası Yarı Maratonu’nda 10 kilometrelik parkuru 36 dakika 58 saniyede tamamlayarak, altın madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün başarılı atletlerinden Ahmet Bayram, 1’inci Niğde Uluslararası Yarı Maratonu’na katıldı. 500 kişinin yer aldığı 10 kilometrelik yol koşusunda Bayram, 36 dakika 58 saniyelik derecesiyle 45-49 yaş grubu arasında altın madalyaya uzandı. Kendi yaş grubunda kürsünün en üst basamağında yer alan Bayram, genel klasmanda ise 6’ncı oldu.

Kaynak: igf