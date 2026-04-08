Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan Pasajlar Caddesi'nde çakma markalara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ikinci operasyonla birlikte çok sayıda ürüne el konuldu.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'nın Doğubayazıt'ta edinilen bilgilere göre, denetim ekipleri tarafından yapılan baskında, çeşitli iş yerlerinde satışa sunulan taklit markalı ürünler tek tek incelendi.

Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ürünlere el konulurken, bazı esnaflar hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi.

Son günlerde art arda yapılan denetimlerin esnaf üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu ifade edilirken, bazı işletme sahipleri ekonomik sıkıntıların derinleştiğine dikkat çekti. Özellikle taklit ürün satışının yaygın olduğu bölgede yapılan müdahalelerin, ticari hareketliliği doğrudan etkilediği belirtiliyor.

Öte yandan yetkililer, marka haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini vurgularken, vatandaşların da bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

Bölgede yaşanan gelişmelerin hem esnaf hem de yerel ekonomi üzerindeki etkisinin önümüzdeki süreçte daha net ortaya çıkması bekleniyor.