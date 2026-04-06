Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, Nisan ayına adeta sahadan başladı. Göreve geldiği günden bu yana masa başından çok sahayı tercih eden Bozkurt, bu ayın ilk haftasında da yine yoğun bir programla Ağrı'nın dört bir yanında devam eden projeleri yerinde inceledi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) -

Sağlık yatırımları listenin en başında yer alan Hamur İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Bozkurt, burada yürütülen çalışmaları yerinde görürken, 270 yataklı Kadın Doğum Hastanesi ile 400 yataklı yeni devlet hastanesinin yapılacağı alanlarda da incelemelerde bulundu. Son günlerde kamuoyunda zemin etüdüyle ilgili ortaya atılan iddialar tartışma konusu olurken, devlet kanadından gelen mesajlar net: Hastane o alana yapılacak.

Bir yandan sağlık yatırımları sürerken, güvenlik alanında da önemli veriler paylaşıldı. Mart ayı asayiş raporuna göre Ağrı'da terörle mücadele kapsamında 23 operasyon gerçekleştirildi.

Vali Bozkurt'un programında TOKİ konutları, Murat Nehri Millet Bahçesi ve hayvancılık yatırımları da yer aldı. Bölükbaşı bölgesinde yapımı süren 307 ahır ve 3 veteriner binasını inceleyen Vali Bozkurt, tamamlandığında 10 bin 275 büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşacak proje için süreci yakından takip etti.

Eğitim yatırımları da öncelikleri arasında yer alan Vali Bozkurt, yapımı devam eden yeni İl Halk Kütüphanesi'ni ikinci kez ziyaret etti. Vali Bozkurt, kütüphanenin Eylül ayında hizmete açılmasını hedeflediklerini belirtirken, eğitim ortamlarını yerinde gözlemlemek üzere Piyade Onbaşı Bülent Avşin Anaokulu, İstiklal İlkokulu, Kasım Bayram Ortaokulu, Yılmaz Atunoğlu Anadolu Lisesi ve Şemsi Türkmen Anadolu Lisesini de ziyaret etti. Vali Bozkurt, Diyadin ilçesi de Sera bölgesinde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca Koza Altın sahasını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve istihdam potansiyeli hakkında bilgi aldı..