Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, 5 bin137 metrelik zirvesiyle yalnızca doğa tutkunlarının değil, spor turizminin de yeni gözdesi haline geliyor. Dağcılık ve trekking rotalarıyla uzun yıllardır uluslararası sporcuları ağırlayan bölge, 2026 itibarıyla enduro ve ATV yarışları gibi ekstrem spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak turizm çeşitliliğini artırdı.

AĞRI (İGFA) - Her yıl özellikle temmuz ayında dünyanın farklı noktalarından dağcıları ağırlayan Ağrı Dağı, yeni spor etkinlikleriyle birlikte doğa turizminin yanı sıra motor sporlarında da küresel bir marka olma yolunda ilerliyor. Bu gelişmelerin, bölge ekonomisine canlılık kazandırması ve yerel halk için yeni gelir alanları oluşturması bekleniyor.

Bölgenin turizm potansiyelini dört mevsime yayma hedefi doğrultusunda, kış turizmine uygun tırmanış rotalarının geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının artırılması da planlanıyor.

İshak Paşa Sarayı, Osmanlı'dan günümüze ulaşan en görkemli yapılardan biri olarak bölge turizminin simge noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Doğubayazıt'ta yüksek bir tepe üzerine kurulu olan saray, stratejik konumu ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerini adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Selçuklu, Osmanlı ve Avrupa Barok sanatının izlerini bir arada taşıyan yapı; anıtsal taç kapısı, taş işçiliği, tek kubbeli camisi ve iki renkli taşlarla örülmüş minaresiyle dikkat çekiyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan saray, yılda ortalama 300 bin ziyaretçi ağırlarken, 2026 yılında bu sayının 500 bine ulaşması hedefleniyor.

Diyadin Kaplıcaları, sağlık turizmi ve sürdürülebilir üretimi bir araya getiren önemli destinasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Murat Nehri kıyısında konumlanan ve 60-70 derece sıcaklığa ulaşan termal sular; zengin mineral içeriği sayesinde pek çok rahatsızlığa destekleyici etkiler sunuyor.

Doğal traverten oluşumlarıyla görsel açıdan da dikkat çeken kaplıcalar, özellikle yaz aylarında yoğun ilgi görürken, artan konaklama yatırımlarıyla birlikte yıl boyunca ziyaretçi ağırlama kapasitesini artırıyor.

Öte yandan bölgede jeotermal kaynaklarla ısıtılan modern seralarda yılın 12 ayı üretim yapılması, Diyadin'i yalnızca sağlık turizmiyle değil, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla da öne çıkarıyor. -30 dereceye kadar düşen hava sıcaklıklarına rağmen devam eden üretim modeli, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.